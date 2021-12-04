Ученые создали органические фотоэлементы рекордного размера и эффективности

Исследователи из Швеции и Китая совершили двойной прорыв в создании органических фотоэлементов, которые будут долговечные, эффективные и дешевые в производстве. При этом они вообще не содержат в процессе производства токсичных ингредиентов.

Современные органические фотоэлементы превращают в электроэнергию чуть больше 18% солнечного света, а их лимит эффективности составляет, по оценкам ученых, 24%. Теоретически они дешевле в производстве и меньше загрязняют окружающую среду, чем кремниевые, но пока не имеют достаточной стабильности.

Не упустите Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

Другой недостаток этих элементов – необходимость использования токсичных растворов с относительно низкой точкой кипения. Более стойкие к температуре вещества снижают энергетическую эффективность органического солнечного элемента.

Прорыв в создании эффективных и дешевых панелей

Международная команда ученых сумела изготовить фотоэлемент с помощью раствора с высокой точкой кипения без токсичных ингредиентов, производительность которого составляет более 17%.

К тому же у них получился солнечный модуль площадью 36 квадратных сантиметров с КПД более 14%. Это максимальная эффективность для органических фотоэлементов с поверхностью более 20 квадратных сантиметров. Оба эти прорыва имеют огромное значение для коммерциализации солнечных частей из органики.