Современные органические фотоэлементы превращают в электроэнергию чуть больше 18% солнечного света, а их лимит эффективности составляет, по оценкам ученых, 24%. Теоретически они дешевле в производстве и меньше загрязняют окружающую среду, чем кремниевые, но пока не имеют достаточной стабильности.

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Другой недостаток этих элементов – необходимость использования токсичных растворов с относительно низкой точкой кипения. Более стойкие к температуре вещества снижают энергетическую эффективность органического солнечного элемента.

Прорыв в создании эффективных и дешевых панелей

Международная команда ученых сумела изготовить фотоэлемент с помощью раствора с высокой точкой кипения без токсичных ингредиентов, производительность которого составляет более 17%.

К тому же у них получился солнечный модуль площадью 36 квадратных сантиметров с КПД более 14%. Это максимальная эффективность для органических фотоэлементов с поверхностью более 20 квадратных сантиметров. Оба эти прорыва имеют огромное значение для коммерциализации солнечных частей из органики.

Кстати, команда ученых из Саудовской Аравии создала очень легкие солнечные панели, которые можно использовать в беспилотниках, биосенсорах и электронной коже роботов. Фактически, сегодня солнечные элементы теперь можно сделать настолько тонкими, легкими и гибкими, что они могут спокойно лежать даже на поверхности мыльного пузыря.