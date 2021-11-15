Ученые создали новый метод передачи данных – как он работает

Традиционная радиосвязь работает благодаря электромагнитному излучению, однако команда ученых из Британии и Словении Университета Ланкастера и Института Йожефа Стефана в своем новом проекте смогли передать данные в цифровом формате, используя за основу быстрые нейтроны.

Как реализовали передачу информации с помощью нейтронов

В рамках исследования ученые измерили спонтанную эмиссию быстрых нейтронов, испускаемых радиоактивным изотопом-252, который производится ядерными реакторами. Далее они реализовали модуляцию нейтронного поля, то есть потока свободных нейтронов, закодировав простейшие информационные элементы: слова, алфавит и случайно выбранные числа.

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Поток нейтронов попал на детектор, а исходные данные декодировались на ноутбуке, с помощью которого закодированная информация была восстановлена.

Для проверки работоспособности системы был проведен двойной слепой тест, в котором полученное на генераторе случайных чисел значение было закодировано без предварительного уведомления отправителя, после чего сигнал был передан и декодирован. Все тесты по передаче данных оказались успешными на 100%.

Польза технологии

Профессор Ланкастерского университета Малькольм Джойс прокомментировал проект:

Мы демонстрируем потенциал излучения быстрых нейтронов как беспроводную связь для случаев, когда электромагнитная передача данных либо невозможна, либо ограничена по своей природе.

Он уточнил, что быстрые нейтроны имеют преимущество перед электромагнитными волнами, которые ослабляются во время прохождения через различные препятствия, в частности металлические.

Эта технология может быть полезна в тех случаях, когда электромагнитные волны не работают, а прокладка кабеля не рекомендуется: защитные оболочки реакторов или металлические своды и переборки в морских сооружениях.

Нейтронный связь пригодится и в чрезвычайных ситуациях, когда традиционные коммуникации не работают.