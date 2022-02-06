Более того, разработанная учеными технология позволяет выпускать этот прочный и легкий материал большими партиями. Технология производства полимера легко масштабируется и может использоваться для изготовления других типов материалов.

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Как удалось получить материал

Ученые начали с мономера меламина, состоящий из атомов углерода и азота. В растворе и при определенных условиях эти молекулы растут вширь, приобретая форму дисков, которые затем формируют слои, Соединенные углеродными связями.

Вместо того, чтобы делать молекулы в виде спагетти, мы можем сделать простыню из молекул, заставив их сцепиться между собой в двух измерениях. Этот механизм происходит спонтанно в растворе, и после того, как мы синтезировали этот материал, мы можем легко применить метод покрытия центрифугированием, чтобы пленка стала невероятно прочной,

– сказал старший исследователь Майкл Краино.

Материал назвали 2DPA-1, и он обладает рядом впечатляющих свойств:

он крайне тонкий и легкий;

по прочности материал вдвое превосходит сталь;

он очень устойчив к деформации (вшестеро устойчивее пуленепробиваемого стекла);

также материал полностью непроницаем для газов и жидкостей.

Сфера применения

Впечатляющие характеристики 2DPA-1 позволяют применить его в ряде направлений и сфер. Как вариант, новый материал будет отличным защитным покрытием для деталей автомобилей, электроники, а также его можно применять и в строительной сфере.