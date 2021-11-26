Исследователи из Стокгольмского университета соединили лигнин с нетоксичными химическими веществами без предварительной обработки, полученными из этиленгликоля. В результате они получили материал с характеристиками, напоминающими термореактивную пластмассу.

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Лигнин Органический полимер, который образует стенки клеток растений, в том числе деревьев. Это побочный продукт целлюлозной промышленности, а также применяется в изготовлении новых видов аккумуляторов, углепластика и бетона.

Что получили ученые

Черное вещество, которое на выходе получили ученые, может приобретать разнообразные формы. Его можно применять в традиционной технологии литья инжекционного формования.

Созданный нами материал идеально вписывается в современную тенденцию движения к устойчивым перерабатываемым материалам. Благодаря тому, что в его структуре имеются динамические ковалентные связи, материал можно формировать снова и снова, при относительно слабом нагревании,

– отметил профессор Мика Сиппонен.

Интересные особенности материала

Исследователи обнаружили, что меняя пропорции лигнина в материале, можно настраивать его характеристики: он может становиться мягким и прочным, твердым и хрупким или даже приобретать свойства надежного клея.

Во всех этих случаях вещество можно вернуть в исходное состояние воздействием температуры и многократно повторно использовать. При этом материал сохраняет механическую прочность, сравнимую с существующими реактопластами.