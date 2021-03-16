Ученые из Фуданского университета в Шанхае создали ткань для умной одежды. В отличие от аналогов, на ней светится не вся поверхность. Часть волокон образуют пиксели, которые можно включать и выключать независимо от других. По словам ученых, ткань не боится растяжений и других деформаций.

Ткань состоит из трех видов волокон. В основе — хлопчатобумажные. В них вплетены два других вида волокон: прозрачные и электропроводящие. Также в составе присутствует электролюминесцентный материал. При подачи напряжения в месте контакта функциональных волокон возникает свечение. Таким образом, их можно активировать в произвольном порядке, чтобы выводить информацию.

Интересно Ничего нового от Google через суд требуют 5 миллиардов долларов

Детали исследования

Авторы создали несколько прототипов, чтобы показать потенциальное применение технологии. Например, рукав с дисплеем. В нем есть сенсорная панель, солнечная панель вырабатывает энергию, и аккумулятор.



Ткань создается из трех типов волокон и электролюминесцентного материала / Фото Nature

Клавиатура состоит из вплетенных в ткань углеродных и металлических волокон. При нажатии они сталкиваются и сопротивление резко падает. Солнечная панель состоит из титановых нитей, на поверхности которых вырастили нанотрубки из оксида титана. Они позволяют производить ток в цепи, в который включены аккумулятор, состоящий из цинковой нитки и волокна из углеродных нанотрубок.



Составляющие технологии дисплеев на ткани / Фото Nature

К этой тканевой конструкции присоединяется внешний блок управления с микроконтроллером и Bluetooth-модулем.

Исследователи считают, что подобную одежду можно использовать, например, для навигации. Во время ходьбы на рукав можно выводить карту и метку текущего местоположения. Также можно демонстрировать сообщения — сначала иконку письма, а при нажатии на сенсорный экран, дисплей покажет сообщение.



Примеры применения дисплеев на ткани / Фото Nature

Исследователи проверили ткань на износостойкость: после многократных стирок и складывания заметного падения яркости пикселей не обнаружили.

Смотрите демонстрацию возможностей технологии: видео