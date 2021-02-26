Европейская организация Destination Earth объявила о запуске 10-летней программы по разработке полной цифровой модели Земли. Кто и как реализует масштабный проект неизвестно. Сейчас идет поиск заинтересованных лиц и необходимых ресурсов.

Это будет что-то среднее между научным симулятором и коммерческой "песочницей", которая позволит моделировать и изучать различные ситуации, связанные в том числе с климатом.

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Что известно о проекте

Питер Бауэр, заместитель директора по исследованиям в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды, описал типичный пример использования такого симулятора. Допустим, вы планируете приобрести землю в Нидерландах, на территории ниже сегодняшнего уровня моря, и хотите обезопасить его плотиной. Сейчас для этого достаточно плотины высотой в 2 метра, но через 20-30 лет ситуация может сильно измениться. Поэтому есть смысл воспользоваться услугами симулятора и заказать персональный прогноз.

Проект реализуется в рамках глобальной идеи полного отказа от углеродного топлива к 2050 году – во многих странах выразили заинтересованность концепцией, но никто пока не придумал, как реализовать ее на практике.

Возможность заранее моделировать ситуации, которые станут результатами сегодняшних действий, как минимум, убережет человечество от многих грубых ошибок. Избежать потепления в планетарном масштабе или малого ледникового периода это не поможет, а вот подготовиться к ним станет вполне реально.

Среди имеющихся сегодня компьютерных архитектур и тех, которые ожидаются в ближайшее время, суперкомпьютеры на базе графических процессоров являются наиболее перспективным вариантом. Исследователи подсчитали, что для полноценной работы цифрового близнеца Земли нужна система из примерно 20 тысяч графических процессоров, которая потребляет, по оценкам, 20 МВт энергии. Как по экономическим, так и по экологическим соображениям, такой компьютер должен эксплуатироваться в месте, где в достаточном количестве генерируется "зеленая" электроэнергия.