Движение в виде волн характерно для жидкости, где большие молекулы подталкивают друг друга и могут создавать разные завихрения независимо от направления основного потока. Однако электроны слишком малы и потому более подвержены воздействию окружающего пространства, чем друг друга.

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Детали открытия

В теории электрический ток может уподобиться жидкости только в идеальных условиях, вроде температуры абсолютного нуля и материалов абсолютной чистоты.

Это очень привлекательная цель для инженеров, поскольку открывает новый путь к созданию сверхпроводников.

Исследовательская группа Массачусетского технологического института сумела построить упрощенную модель, на которой в обычных условиях можно наблюдать некоторые эффекты превращения тока в жидкость.

В основе эксперимента лежит изучение свойств материала под названием дителлурид вольфрама , отличающийся высокой чистотой.

, отличающийся высокой чистотой. Команда выгравировала на пластине из этого материала узкий канал для движения электронов, по сторонам которого были сделаны две ловушки круглой формы.

В аналогичной конструкции из золота, очень хорошего проводника, электроны текли по каналу в одном направлении, и даже попав в ловушку, продолжали движение в ту же сторону.

А в устройстве из дителлурида вольфрама электроны в ловушках начинали закручиваться и изменять направление своего движения.



Схематическое изображение потоков электронов / Фото MIT

Ученые объясняют, что это были именно те предсказанные ранее "электронные завихрения", в которых наблюдаются эффекты поведения жидкости, а не потока частиц. А это значит, что теперь учёные могут научиться управлять электрическим током совершенно новым способом, открывая путь к новым технологиям.