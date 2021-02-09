Международная группа ученых из семи стран составила перечень космического мусора, с которого нужно начать уборку земной орбиты. В список вошли 50 самых опасных объектов на низкой околоземной орбите, в первую очередь – корпуса ракет.

Ученые обратились к ряду международных космических организаций, каждая из которых представила свой перечень объектов, представляющих опасность для спутников.

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В работе принимали участие ученые из США, Китая, Японии, Германии, Италии, России и Франции.

Списки анализировали с учетом ряда факторов, основные из которых — это масса, частота встреч, время жизни на орбите и близость к активным спутникам. Финальный перечень показывает тот космический мусор, который в приоритетном порядке подлежит удалению с земной орбиты.

В соответствии с научными моделями, сейчас на орбите находится более 128 миллионов обломков космического мусора размером от 1 миллиметра и 34 000 обломков размером от 10 сантиметров.

Эксперты уже назвали это "катастрофой, ожидающей своего времени": любой, даже мелкий осколок, что движется на большой скорости, может нанести вред спутникам.