Астрономы создали наиболее подробную радиокарту Туманности Андромеды

Группа астрономов построила наиболее подробную радиокарту спиральной галактики Туманность Андромеды благодаря наземному радиотелескопу SRT (Sardinia Radio Telescope). С помощью этой карты исследователи смогли изучить структуру галактики, ее особенности, а также выявить источники фонового излучения.

Команда исследователей-астрономов во главе с Софией Фатигони из Университета Британской Колумбии создала самую подробную карту Туманности Андромеды и ее окрестностей в диапазоне частот микроволнового диапазона 1-22 гигагерца.

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Как удалось создать радиокарту Туманности Андромеды

Для того чтобы сформировать подробную карту объекта также известного под названием M31, ученым понадобилось в течение 66 часов проводить наблюдения с помощью полнооборотного 64-метрового радиотелескопа SRT. Целью ученых было улучшить понимание формообразования галактики и физических процессов, которые проходят внутри нее.



Sardinia Radio Telescope, который использовался в исследованиях / Фото WikiAndrea Wikipedia

Анализируя полученные в процессе наблюдения данные, а также данные с Эфельсбергского радиотелескопа и инфракрасных карт галактики, исследователи смогли оценить общую скорость звездообразования в галактике в 0,19 массы Солнца в год.



Изображение галактики Туманность Андромеды / Фото Astronomy & Astrophysics

Особенности радиокарты Туманности Андромеды

Спиральные рукава галактики плохо заметны в радиодиапазоне, однако хорошо видно кольцо, которое очерчивает диск М31.

Радиотепловое излучение в кольце связано с процессами звездообразования, в то время как в центральной области М31 тормозное излучение может быть связано с высокой плотностью старых звезд, подобных Солнцу.

Нетепловое излучение внутри кольца рождается в результате движения частиц космических лучей в магнитном поле в межзвездной среде галактики.

Профили нетеплового излучения однородны вдоль кольца, это означает что величина поля в кольце мало меняется.

Планы по исследованию Туманности Андромеды

В процессе исследования команда астрономов обнаружила интересный и неожиданный факт – корреляцию между потоками нетеплового и микроволнового излучения вблизи балджа галактики, что необычно, поскольку там процессы звездообразования проходят медленно.

Дальнейшие наблюдения должны помочь астрономам установить природу этого нетеплового излучения из центральной области M31.

Кроме того, исследователи составили каталог из 93 точечных источников излучения, таких как:

звезды;

галактики;

и другие объекты, которые видны на фоне Туманности Андромеды.

Также ученые идентифицировали пять новых кандидатов в остатки сверхновых в галактике.

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Что известно о Туманности Андромеды? Объект под названием M31 – Туманность Андромеды является крупнейшей галактикой Местной группы и ближайшей к Млечному Пути спиральной галактикой. Она находится на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет от нашей галактики и движется в ее сторону. Астронавты давно наблюдают за Туманностью Андромеды, поскольку ее изучение помогает понять процессы, во время которых формируют звезды. Кроме того она помогает ученым понять, как формировались и эволюционировали галактики.

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