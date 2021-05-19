Найденное соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 со структурой икосаэдра – старейший из известных квазикристаллов антропогенного происхождения. В отличие от решетки обычных кристаллов, упорядоченная структура квазикристаллов — не периодическая. Это связано с тем, что в этих материалах реализованы такие группы симметрии, которые просто не могут образовывать периодические трехмерные структуры, то есть ее элементами нельзя "замостить" плоскость или объем.

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Что известно

Квазикристаллы – непривычное явление для земной химии. Обычно их находят в метеоритах, или искусственно синтезируют в лабораториях, что является достаточно сложной задачей, учитывая то, какие для этого нужны условия.

Новую квазикристаллическую структуру обнаружили американские и итальянские ученые под руководством Луки Бинди из Принстонского университета. Оказалось, что квазикристаллы присутствуют в красном тринитите – минерале, который образовался в результате сплава кварца, полевого шпата и других примесей на полигоне Аломогодро в Нью-Мексико во время первого в истории испытание атомной бомбы 17 июля 1945 года.

Красный тринитит – более редкая модификация этого минерала по сравнению с подробно описанным ранее зеленым тринититом. Красную окраску ему придает оксид меди. Квазикристалл такого состава до этого не был синтезирован в лаборатории. Не известно никакой другой устойчивой квазикристаллической структуры с таким элементным составом.

Ученые отмечают, что это самый старый из известных сегодня антропогенных квазикристаллов с подтвержденной структурой — ему почти 75 лет. Единственный известный старший квазикристалл имеет природное происхождение: его обнаружили во фрагментах метеорита и, по оценкам, ему более нескольких сотен миллионов лет.

Как образовался квазикристалл с полигона Аломогодро

Чтобы понять, в каких условиях образовался этот квазикристалл, авторы работы провели минералогический анализ найденного образца красного тринитита. Данные изотопного состава минерала показали:

кристалл создан на расстоянии примерно 50-60 метров от эпицентра ядерного взрыва,

давление составляло от 50 до 80 тысяч атмосфер,

температура достигала около 1500 градусов, тогда как максимальная температура во время того взрыва достигала 8 тысяч градусов.

Ученые не исключают, что исследование минералов в местах других ядерных испытаний, возможно, также позволит выявить неизвестные квазикристаллические структуры.

Синтезированные квазикристаллы часто обладают необычными механическими или оптическими свойствами.