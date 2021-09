Ученые решили загадку, которой 1,7 миллиарда лет

Исследование эволюционных процессов и древних животных – тяжелая задача. Дело в том, что многих остатков от многих животных, вероятно, не сохранилось. А от некоторых остались лишь призрачные следы на камнях. Поэтому ученым часто приходится откладывать находки "в коробку", чтобы снова исследовать их через определенное время, когда появятся новые методы исследования и новые данные.

Около 50 лет назад в Австралии нашли скалу из кварцита. Эта осадочная горная порода образовалась около 1,7 миллиарда лет назад, а 1,2 миллиарда лет приобрела современный вид и стала полностью твердой. Прямо в скале можно увидеть норки, которые однозначно сделали животные. Проблема заключается в том, что норки были образованы за 1 миллиард лет до появления самих животных.

Следы рытья древних животных остались в кварците / Фото Proceedings of the National Academy of Sciences

Развязка древней загадки

Ученые сразу предположили, что проходы в камне сделали древние ракообразные. Но их все равно никак не могло существовать на Земле 1,7 – 1,2 миллиарда лет назад.

Таксон ракообразных, вероятно, возник в кембрийский период – около 540 миллионов лет назад. По крайней мере тогда они начинают появляться как окаменелости.

Сообщение об окаменевших следах животных в метаосадочных породах палеопротерозойской группы в Западной Австралии в возрасте 1,7 миллиарда лет представляет соблазнительную загадку,

– говорится в исследовании.

За дело взялась международная команда ученых. Они пошли оригинальным путем и решили измерить возраст отложений внутри нор, которые оставили древние ракообразные.

Оказалось, что возраст песка внутри этих ходов на миллиард лет млаже, чем самого камня.

Как животные смогли прорыть твердый кварцит?

Дело в том, что ракообразным не пришлось вгрызаться в твердый камень. Они на это не способны.

Тщательные исследования показали, что твердый кварцит подвергся сильному химическому выветриванию около 50 миллионов лет назад, что сделало его структуру менее жесткой и неплотной.

Это "окно", когда ракообразные могли вгрызться в "мягкий" камень, существовало в течение около 10 миллионов лет. Затем породы затвердели, снова превратившись в кварцит.

Таким образом, возраст камня действительно достигает 1,7 миллиарда лет. Но норки возникли около 50 – 40 миллионов лет назад.