У Janus большие перспективы: технология производства простая и не требует значительных финансовых затрат. Одежда работает нужным владельцу способом, в зависимости от стороны, которой ее надеть.

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Как это работает

Если человек надевает одежду из ткани согревающей стороной наружу, то наночастицы цинка и меди в ее составе начинают поглощать солнечную энергию, способствуя сохранению тепла.

Если вывернуть одежду, то начинает работать пористое полимерное покрытие РММА, которое охлаждает, отражая и рассеивая лишнее тепло.

Во время испытаний ученые взяли материал, имитирующий человеческую кожу. Поверх него находился согревающий слой ткани. Под воздействием солнечного света "кожа" нагрелась на 10 градусов по Цельсию больше, чем черный хлопок.

Во втором эксперименте охлаждающая сторона снизила температуру искусственной кожи на 11,6 градуса по Цельсию больше в сравнении с белым хлопком.

Такой материал имеет и другие преимущества. Кроме того, он хорошо дышит – почти как ткани из хлопка, если подключить к нему термогенератор, то за счет разницы температур можно получить немного электроэнергии для питания мелкой нательной электроники.