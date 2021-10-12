Разработкой занимались ученые из Университета Макгилла, Канада. Вдохновлялись изобретатели внутренней прослойкой раковины моллюска Abalone. Как результат – ученые разработали стекло, которое имеет высокий показатель упругости. Материал в пять раз лучше переносит удар, чем обычное стекло и втрое прочнее.

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Слева: микроструктура обычного стекла; справа: микроструктура внутреннего слоя раковины моллюска / Фото SciTechDaily

Самое прочное стекло в мире

Ученые изучали структуру внутренней прослойки раковины моллюска Abalone, чтобы попытаться воссоздать ее в лаборатории. На основе этого был создан материал из стекла и акрила. Архитектура стекла имитирует структуру раковины, что и обеспечивает высокие показатели прочности.

До сих пор существовал компромисс между высокой прочностью, ударной вязкостью и прозрачностью. Наш новый материал не только в три раза прочнее обычного стекла, но и более чем в пять раз более устойчив к излому,

– рассказывает изобретатель и биоинженер Аллен Эрлихер.

Сначала у исследователей получился хоть и прочный, но непрозрачный материал. Поэтому пришлось изучать и настраивать показатель преломления света в акриле. После этого ученые повторно объединили два материала, чтобы получить уже не только прочное, но и прозрачное стекло.

Имея хороший показатель упругости, разработанное стекло больше похоже на пластик. Если его бросить на пол, то оно не пострадает. Аллен Эрлихер считает, что особенно успешным материал будет среди мобильных телефонов, где его можно установить на экран.

В дальнейшем планируется экспериментировать с современными электрохромными технологиями, которые бы позволили изменять уровень прозрачности стекла благодаря подаче на него напряжения.