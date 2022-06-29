Снаружи линза напоминает обрезанную и перевернутую пирамиду. На самом же деле это многослойная структура из разных полимерных материалов и с большим количеством граней.

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Важная разработка

Конструируя линзу ученые изучали различные методы, помогающие направлять свет в нужную точку с заданным коэффициентом преломления в каждом слое. Кроме этого, нужно было учесть температурное расширение, отличающееся для различных материалов.

В результате ученым пришлось провести масштабное научное исследование, ведь нужно было, чтобы призмоподобная линза могла фокусировать свет на фотоэлементе от лучей Солнца, падающих под разными углами и при этом не разрушалась бы.



Призмоподобная линзы / Фото Nina Vaidya / Stanford University

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Что это дает на практике

Пассивная технология фокусировки света на фотоэлементах – Axially Graded Index Lenses (AGILE) – в ходе экспериментов показала способность собирать до 90% света и усиливать его яркость при фокусировке в 3 раза.

Это может помочь сократить площадь как самых солнечных панелей, так и занимаемых ими мест, которых, кстати, не так уж много, если во многом полагаться на солнечную энергетику. К примеру, достаточных площадей нет в стране восходящего солнца, а Европе под это дело отдаются земли сельскохозяйственного назначения.