Ученые разработали полупроводник толщиной в один атом с рекордной энергоэффективностью

Австралийские ученые разработали систему транспорта данных с помощью полупроводника, в 100 000 раз более тонкого, чем лист бумаги. Изобретатели отмечают, что он не выделяет лишнего тепла и является крайне энергоэффективным. Это первая успешная демонстрация столь эффективного переноса информации частицами.

Зачем человечеству энергоэффективные транзисторы

Дело в том, что сегодня компьютеры используют примерно 10% от всей доступной электроэнергии в мире и это несет немалые расходы и нагрузку на окружающую среду. Специалисты прогнозируют, что этот спрос будет удваиваться каждые 10 лет.

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Поскольку производство, хранение и подача энергии всегда имеют свою цену, в том числе, в виде загрязнения воздуха и климатических изменений в результате сжигания ископаемого топлива, крайне важно сократить расход электричества для более устойчивого будущего,

– отметил Маттиас Вурдак, руководитель проекта из Австралийского национального университета

Новое открытие ученых

Австралийские физики создали необычный ландшафт для поляритонов в двухмерном слое дисульфида вольфрама и продемонстрировали его распространение на протяжении десятков микрометров. Результаты свидетельствуют о возможности переноса данных на большие расстояния без потерь и об эффективном улавливании поляритонов в условиях окружающей среды.

Следующим этапом исследования ученых станет соединение этой технологии с технологией транзисторов.