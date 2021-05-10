Изобретение назвали Manta. Принцип работы похож на полет воздушного змея. Разница лишь в том, что запускать его нужно под водой. Manta крепится к тросу, другой конец которого намотан на специальную катушку. Когда течение подхватывает "подводного змея", катушка раскручивается, производя электроэнергию.

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Так должна выглядеть система Manta / Фото New Atlas

Что происходит, когда трос заканчивается

Такое развитие событий ученые, конечно, тоже предусмотрели. Когда трос вытягивается на максимальную длину, производство энергии прекращается, ведь катушка больше не крутится. Поэтому включается электромотор, который скручивает трос назад, к начальному этапу. После этого весь процесс повторяется.

Разработчики уверяют, что на то, чтобы намотать трос обратно на катушку уходит гораздо меньше энергии, чем Manta будет производить.

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Преимущества, которые даст система Manta