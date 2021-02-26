Ученые разработали новый прототип гибкой панели OLED
Исследователи Берлинского университета Гумбольдта совместно со специалистами компании Oreltech разработали новый прототип гибкой панели OLED. Разработчики говорят, что она существенно превосходит современные панели.
Источник:OLED info
В прототипе для формирования электродов на подложке из ПЭТ инженеры использовали серебряные чернила Oreltech. Исследователи говорят, что новая панель превосходит современные панели, в которых используются электроды из оксида индия-олова (ITO).
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В чем преимущество новой технологии
Новая технология превосходит ту, что уже есть на рынке, и по эффективности, и по уровню яркости. Кроме того, новый материал демонстрирует лучшую устойчивость при сгибании и разгибании панели.
Электроды формируются на подложке с использованием серебряных чернил Oreltech, в которых нет металлических частиц. Чернила наносят с помощью процесса струйной печати, который не требует высоких температур.
Восстановление ионов серебра (которые есть в чернилах) до металлического серебра выполняют после нанесения под действием низкотемпературной аргоновой плазмы. Далее на электродах и формируется стек материалов OLED.
Добавим что спрос на девайсы с гибким дисплеем только растет. На рынке уже есть смартфоны, ноутбуки и даже телевизоры, дисплеи которых сгибаются.
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