Исследователи Берлинского университета Гумбольдта совместно со специалистами компании Oreltech разработали новый прототип гибкой панели OLED. Разработчики говорят, что она существенно превосходит современные панели.

В прототипе для формирования электродов на подложке из ПЭТ инженеры использовали серебряные чернила Oreltech. Исследователи говорят, что новая панель превосходит современные панели, в которых используются электроды из оксида индия-олова (ITO).

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В чем преимущество новой технологии

Новая технология превосходит ту, что уже есть на рынке, и по эффективности, и по уровню яркости. Кроме того, новый материал демонстрирует лучшую устойчивость при сгибании и разгибании панели.

Электроды формируются на подложке с использованием серебряных чернил Oreltech, в которых нет металлических частиц. Чернила наносят с помощью процесса струйной печати, который не требует высоких температур.

Восстановление ионов серебра (которые есть в чернилах) до металлического серебра выполняют после нанесения под действием низкотемпературной аргоновой плазмы. Далее на электродах и формируется стек материалов OLED.

Добавим что спрос на девайсы с гибким дисплеем только растет. На рынке уже есть смартфоны, ноутбуки и даже телевизоры, дисплеи которых сгибаются.