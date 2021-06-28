Ученые разработали новый метод поиска сверхбыстрых объектов

Разработка эффективных методов отслеживания космического мусора и других объектов в космосе или на Земле является крайне важным направлением развития поисковых систем. Команда американских ученых доказала, что развиваться еще есть куда.

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США и Wavsens LLC разработали метод использования радиосигналов, который позволяет получать изображения и видео в реальном времени скрытых и движущихся объектов. Изобретение поможет отслеживать гиперзвуковые объекты: космический мусор, спутники, ракеты. Также эта инновация может помочь спасательным командам в поиске пострадавших в условиях ограниченной видимости. Разработку назвали m-Widar.

Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине



Работа m-Widar / Фото Nature Communications

Подробнее об инновационном изобретении

Метод визуализации, разработанный Институтом – это разновидность радара, который отправляет электромагнитный импульс, ожидает отражения сигнала и измеряет время его прохождения туда и обратно для определения расстояния до цели.

Обычные радары обычно имеют один передатчик и несколько приемников, которые принимают эхо-сигналы и триангулируют их, чтобы определить местонахождение объекта.

Интересно Искусственный разум учится распознавать пожары: сможет ли он заменить человека

В нашем случае используется множество излучателей сигнала и один приемник. Таким образом все, что отражается в любом месте космоса, мы можем найти и показать,

– рассказывает руководитель исследования физик Фабио да Сильва.

Система m-Widar позволяет в режиме реального времени получать изображения вокруг углов и сквозь стены. Также разработка может отслеживать космический мусор миллиметрового размера, который летит со скоростью 10 километров в секунду.

Нынешний прототип имеет дальность действия несколько километров. Но диапазон может быть значительно увеличен, ведь он ограничен лишь мощностью передатчика и чувствительностью приемника.