Ученые разработали лазер, который способен безопасно отводить заряд молнии

Громоотводы словно притягивают к себе молнию. Это позволяет частично уберечь от удара окружающее пространство, где может быть критически важна инфраструктура. Но их не всегда можно установить, они не всегда помогают, а последствия отвода заряда в землю могут быть негативными.

Чтобы более эффективно отводить опасные удары молний ученые разработали лазер в рамках проекта Laser Lightning Rod (LLR). Установка разрабатывалась около 4 лет и позволяет создавать такие условия, при которых молния бьет в "удобное" место. То есть туда, где ее удар не будет представлять никакой угрозы.

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Отвод молний с помощью лазеров: смотреть видео онлайн

Как работает лазерный молниеотвод

Когда количество положительно заряженных ионов достигает определенного уровня, они начинают подниматься вверх, скапливаясь вокруг высоких объектов. Параллельно с этим в облаке накапливаются отрицательно заряженные ионы, которые опускаются вниз. В месте, где два потока "сходятся" возникает удар молнии.

Лазер излучает в атмосферу тысячу ультракоротких импульсов каждую секунду. Таким образом установка создаст длинный ионизированный канал, который называется "лазерной нитью".

Благодаря этому удастся изменить восходящий поток положительно заряженных ионов и отвести его от определенного места. Образованная лазерными зарядами "нить" становится для нисходящего заряда отрицательно заряженных ионов "более привлекательным" местом. Таким образом удар отводится и направляется в другое место.

Где может понадобиться лазер

Перспективным местом расположения лазерных установок для защиты от молний являются аэропорты. Ведь даже если удар примет молниеотвод, то все равно может наблюдаться ухудшение связи, различные электромагнитные помехи и скачки напряжения.

Не следует забывать, что молнии являются причинами многих пожаров, поэтому лазеры могут устанавливаться и в лесных массивах.

Отдельно следует упомянуть об электростанциях. Для этих объектов удар молнии может стать фатальным, поэтому эффективный отвод заряда – критически важное дело.