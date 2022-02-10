Ученые разрабатывают "Google для археологов": для чего это нужно

За десятилетия деятельности археологи накопили гигантский массив данных даже в пределах отдельной страны. Обычные поисковые запросы, например Google, просто не могут обнаружить всю эту информацию.

Поэтому археолог Алекс Брандсен решил создать отдельную интеллектуальную поисковую систему AGNES, которая будет ориентирована исключительно на исторические данные – это будет "Google для археологов". Система обеспечит поиск только в археологических базах данных. Поэтому после ввода запроса пользователь получит ответ только по теме, где будет привычный "мусор", который "выдают" классические поисковые системы.

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Подробнее о AGNES

Алекс Брандсен использовал углубленное обучение для разработки интеллектуальной поисковой системы. Языковая модель AGNES сможет распознавать слова в археологических отчетах и ​​даже распознавать синонимы и различать разные значения слова. Это очень важно, ведь одно слово может иметь разные значения: прозвище, фамилию или конкретную вещь. Важно то, что результаты можно отфильтровать по географическому положению.

Локации обнаруженных кремаций раннего Средневековья: синие – известны коллеге Брандсена, красные – дополнительно обнаруженные AGNES / Фото Leiden University

Протестовать AGNES удалось на находках кремированных людей времен раннего Средневековья в Нидерландах. Коллега Брандсена собирал информацию об археологических находках этого периода всю жизнь, но поисковик справился лучше, обнаружив на 30% больше кремированных остатков на территории страны.

Это говорит об эффективности и удобстве системы AGNES, даже если она находится на раннем этапе разработки. Очевидно, в дальнейшем "археологический гугл" будет только улучшаться, обрастая дополнительными фильтрами и совершенствуя собственную нейросеть. AGNES позволит специалистам быстрее искать необходимую информацию и оперативно получать данные, которые они искали.