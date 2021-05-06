Исследование принято к публикации в журнале Advances in Microbiology. Встретили его со скептицизмом со стороны научного сообщества. Тем более, что подобные заявления со стороны одного из этих ученых звучат уже не впервые.

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Грибы на Марсе?

В 2014 году один из авторов работы, Рон Габриэль Джозеф подал в суд на NASA, требуя, чтобы агентство исследовало "вероятный биологический организм", который, Джозеф разглядел на изображениях марсохода Opportunity. Как выяснилось позже, этот "организм оказался камнем".

В апреле 2020 года Джозеф и его команда опубликовали аналогичное исследование, которое утверждало, что на Марсе растут грибы, но оно не прошло рецензирование.



Ученые утверждают, что на этом изображении аппарата HiRISE показаны грибы, причем те, что в центре, растут навстречу друг другу / Фото NASA

В новой работе исследователи представили более 40 фотографий вероятных грибов. Так, например, черные трещины на поверхности Марса, которые считают результатом таяния льда из углекислого газа, команда называет огромными колониями грибов, лишайников и водорослей.



Команда также утверждает, что нашла доказательства грибов, растущих на вершине Curiosity. Это часть корпуса марсохода, которая показывает возможный рост грибков и бактерий / Фото NASA

Ученые также уверены, что сложные повторяющиеся узоры в песчаных дюнах представляют собой талую воду, которая может питать целый ряд биологических видов, включая простые растения.

В отличие от земных организмов, марсианские грибы, лишайники, плесень, водоросли и другие вероятные формы жизни должны были уже адаптироваться к низким температурам,

– объяснили авторы исследования.

Кроме того, эти формы жизни, по мнению авторов, адаптировались к сезонной доступности воды, небольшому количеству кислорода и высокому уровню радиации.



Снимок Opportunity, на котором видны поля сферических объектов, многие якобы со стеблями над поверхностью, а зеленоватый цвет может указывать на хлорофилл / Фото NASA

Основная аргументация основана на том факте, что определенные объекты либо увеличиваются в размерах, либо по количеству, либо полностью исчезают за короткий период.



Фото Curiosity документирует участок почвы со сферическими структурами, которые увеличиваются в количестве через семь дней, что видно на фото справа / Фото NASA

На следующем фото изображены следы шин Opportunity в марсианской пыли. Их окружают белые структуры, которые, как утверждают исследователи, являются грибами, колонизировавшими следы марсохода.



Следы шин Opportunity / Фото NASA