Над поиском ответа на этот вопрос работали учёные из Калифорнийского университета в Риверсайде. Их исследование в скором времени будет опубликовано в журнале Planetary Science.

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Куда делись кольца Юпитера

Исследователи провели моделирование, в котором учитывалась орбита Юпитера, а также орбиты его четырех спутников.

Они обнаружили, что гравитационное притяжение лун было достаточно сильным, чтобы осколки льда, обычно составляющие планетарные кольца, были выброшены с орбиты Юпитера или даже втянуты в сами спутники.

Таким образом отсутствие колец объясняется многочисленными спутниками Юпитера.

Мы обнаружили, что спутники Галилея Юпитера, один из которых является самым большим спутником в нашей Солнечной системе, очень быстро уничтожают любые большие кольца, которые могут образоваться. В результате маловероятно, что Юпитер имел большие кольца в любой момент своего прошлого,

– говорит ведущий автор Стивен Кейн.

Астрофизик объясняет, что массивные планеты образуют массивные луны, что не позволяет им иметь значительные кольца. Если рассматривать размеры этих спутников в перспективе, то Ганимед, самый большой из четырех, больше планеты Меркурий.

Стоит отметить, что у Юпитера все же есть кольца, которые источник называет "достаточно жалкими" по сравнению с кольцами Сатурна. Они малозаметны без специального оборудования, поэтому никто не знал о них, пока космический корабль "Вояджер" не пролетел мимо планеты в 1979 году. На недавних фотографиях Юпитера, которые сделал новый мощный телескоп "Джеймс Уэбб", их едва видно, но не на всех снимках.