По данным NASA, недавно обнаружен "потенциально опасный" астероид размером чуть меньше, чем Бурдж Халифа в Дубае. Высота этого здания составляет 828 метров, тогда как астероид в самой широкой своей части имеет 740 метров.

Интересно Астрономы озадачены, они обнаружили чрезвычайно странный объект в открытом космосе

Что известно об этом астероиде

Астероид под названием 2022 RM4 пролетит мимо нашей планеты со скоростью примерно 84 500 километров в час, что примерно в 68 раз превышает скорость звука.

Его приближение ожидают 1 ноября, а расстояние составит меньше, чем 6 расстояний до Луны – 2,3 миллиона километров. По космическим меркам это очень мизерный запас, поэтому ученые и называют его "потенциально опасным", хоть и добавляют, что "опасности нет".