Химический анализ раскрыл секрет скрипок Страдивари, не дававший мастерам покоя веками

Вот уже триста лет мастера всего мира пытаются воспроизвести знаменитые скрипки Страдивари. Однако секрет их звучания подчинился только ученым после тщательного химического анализа корпуса оригинальных инструментов.

По мнению музыкантов, скрипки Антонио Страдивари, жившего с 1644 по 1737 годы, воспроизводят музыку с уровнем чистоты, не имеющим равных среди современных инструментов. Таинственная обработка, которую сотни лет назад применял мастер, придает им уникальный внешний вид и звучание.

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В чем секрет скрипок Страдивари

Исследователи в области аналитической химии получили нанометровое изображение покрытия двух скрипок Страдивари. Между деревом и лаком они обнаружили еще один пласт на основе белка. Предыдущие исследования тоже показывали, что некоторые струнные инструменты, созданные Страдивари, имеют скрытый слой под блестящим лаком. Его цель заключалась в том, чтобы заполнить и выровнять древесину, воздействуя на резонанс и звук. Знание компонентов этого слоя является ключом к воспроизведению этих инструментов в наше время.

Авторы исследования использовали две драгоценные скрипки – "Сан-Лоренцо" 1718 и "Тоскано" 1690 года.

Используя синхротронную инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье, команда обнаружила, что оба образца имели промежуточный слой, но этот метод не смог определить состав слоя.

Тогда ученые обратились к сканирующей микроскопии ближнего поля с инфракрасным рассеянием (IR s-SNOM).

Аппарат IR s-SNOM включает в себя микроскоп, собирающий изображение шириной в десятки нанометров и для сбора информации о химическом составе измеряет инфракрасный свет, рассеянный от слоя.

Результаты нового метода показали, что слой между деревом и лаком обоих инструментов содержит соединения на основе белков, собираемых в наноразмерные пятна. В большинстве своем были обнаружены белки-амиды, которые образуются при нагревании карбоновых кислот с аммиаком. Соединения активно используются и в современной промышленности: для повышения эластичности бумаги и искусственной кожи, производства красителей и полимеров.



Скрипки "Сан-Лоренцо" и "Тоскано" / Фото Chiaramaria Stani et al./Analytical Chemistry, 2022

Поскольку IR s-SNOM дает подробную трехмерную картину типов веществ на поверхности скрипки, исследователи говорят, что ее можно будет использовать в будущих исследованиях для идентификации соединений в сложных многослойных образцах другого культурного наследия.