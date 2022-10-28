По мнению музыкантов, скрипки Антонио Страдивари, жившего с 1644 по 1737 годы, воспроизводят музыку с уровнем чистоты, не имеющим равных среди современных инструментов. Таинственная обработка, которую сотни лет назад применял мастер, придает им уникальный внешний вид и звучание.

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В чем секрет скрипок Страдивари

Исследователи в области аналитической химии получили нанометровое изображение покрытия двух скрипок Страдивари. Между деревом и лаком они обнаружили еще один пласт на основе белка. Предыдущие исследования тоже показывали, что некоторые струнные инструменты, созданные Страдивари, имеют скрытый слой под блестящим лаком. Его цель заключалась в том, чтобы заполнить и выровнять древесину, воздействуя на резонанс и звук. Знание компонентов этого слоя является ключом к воспроизведению этих инструментов в наше время.

Авторы исследования использовали две драгоценные скрипки – "Сан-Лоренцо" 1718 и "Тоскано" 1690 года.

Используя синхротронную инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье, команда обнаружила, что оба образца имели промежуточный слой, но этот метод не смог определить состав слоя.

Тогда ученые обратились к сканирующей микроскопии ближнего поля с инфракрасным рассеянием (IR s-SNOM).

Аппарат IR s-SNOM включает в себя микроскоп, собирающий изображение шириной в десятки нанометров и для сбора информации о химическом составе измеряет инфракрасный свет, рассеянный от слоя.

Результаты нового метода показали, что слой между деревом и лаком обоих инструментов содержит соединения на основе белков, собираемых в наноразмерные пятна. В большинстве своем были обнаружены белки-амиды, которые образуются при нагревании карбоновых кислот с аммиаком. Соединения активно используются и в современной промышленности: для повышения эластичности бумаги и искусственной кожи, производства красителей и полимеров.



Скрипки "Сан-Лоренцо" и "Тоскано" / Фото Chiaramaria Stani et al./Analytical Chemistry, 2022

Поскольку IR s-SNOM дает подробную трехмерную картину типов веществ на поверхности скрипки, исследователи говорят, что ее можно будет использовать в будущих исследованиях для идентификации соединений в сложных многослойных образцах другого культурного наследия.