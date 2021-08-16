Исследование прежде всего призвано помочь будущей миссии Artemis. В ее рамках на Луну отправят людей, которые начнут создание местной инфраструктуры.

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Дома на Луне

Если эксперимент пройдет удачно, это решит большое количество проблем будущих миссий. Дело в том, что создание любых структур на других планетах требует огромного количества строительных материалов и инструментов. Однако, если лунный грунт окажется хорошим материалом для 3D-печати, будущим колонистам понадобится лишь один инструмент – 3D-принтер.

Чтобы проверить свои предположения, NASA в рамках проекта Redwire Regolith Print доставило на МКС специальный 3D-принтер, который попытается выполнить печать с использованием лунного реголита. Для начала проверят саму возможность такой печати.



Принтер, который напечатает объект из лунного реголита / Фото Redwire Space

Полученный материал будут тестировать на прочность прямо на МКС, где созданы уникальные условия, недоступные нигде на Земле.

Напомним, с недавнего доклада генерального инспектора НАСА стало известно, что скафандры xEMU, которые собираются использовать для высадки на Луну, не успевают завершить до 2024 года. Это означает, что и сама миссия Artemis откладывается. Задержка уже составляет около двадцати месяцев и связана она с нехваткой финансирования, пандемией и техническими проблемами.

Вероятнее всего, скафандры будут готовы лишь в апреле 2025 года. Лишь после этого высадка будет возможной.

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