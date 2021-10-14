Ученые прогнозируют затопление территорий, на которых живет полмиллиарда человек: кто пострадает

Глобальное потепление грозит затоплением огромных территорий прибрежных зон. Уже сегодня ученые говорят о том, что даже при условии ограничения роста температуры до 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, уровень моря все равно поднимется настолько, что заставит покинуть свои дома полмиллиарда человек.

Но подтопление – это не единственная угроза для людей. Жители районов, которые пострадают больше всего, будут попадать в разрушительные штормы.

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Что прогнозируют ученые

Под сильнейшим ударом окажется Азия, на которую приходится девять из десяти мегаполисов, подверженных наибольшему риску.

Территория, где проживает более половины населения Бангладеш и Вьетнама, опустится ниже линии долгосрочного притока.

Люди фактически окажутся по колени в воде.

Также затопление коснется части Китая, Индии и Индонезии.

Нынешние прогнозы повышения уровня моря и угроз, которые оно представляет для прибрежных городов, рассчитаны до конца века. Однако это не означает, что после этого ситуация резко улучшится. Напротив, исследования показывают, что уровень океанов будет повышаться и в дальнейшем в течение сотен лет после 2100 года. Этому будут способствовать таяние ледяных щитов и потепление воды — независимо от того, насколько сокращаются выбросы парниковых газов.

Около 5 процентов населения мира сегодня живут на суше, которая окажется ниже уровня моря, исходя из количества уже выброшенного в атмосферу углекислого газа,

– заявили авторы работы.

Таким образом сокращение выбросов не поможет избежать последствий таяния ледников. Человечеству срочно необходимо придумать способ быстрого и эффективного улавливания CO 2 из атмосферы – то есть удаления из нее уже выброшенных газов, которые и провоцируют рост температуры. Если этого не сделать, уровень моря вырастет не меньше, чем на три метра уже в ближайшее время.

К концу этого десятилетия у нас есть шанс спасти или предать сотни будущих поколений,

– подытожили исследователи.