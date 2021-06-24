Ученые прогнозируют способность роботов к размножению: как это возможно

Профессор Эдинбургского университета Эмма Харт считает, что роботы со временем смогут перенять опыт адаптации биологических организмов к окружению. Технологии, необходимые для этого, пусть и в зачаточном виде, но уже существуют.

Эксперименты по размножению искусственных созданий уже проводят. Новые объекты создаются из смеси цифровых "генов" двух родителей – виртуальной матери и физического отца. Рецепт отсылается в 3D-принтер.

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Цифровая эволюция

Идея цифровой эволюции не нова. Но сейчас, по мнению Эммы Харт, мы находимся в переломном моменте.

Искусственный интеллект способен искать лучшие пути для своего развития. Ученые уже неоднократно давали компьютеру задание спроектировать ту или иную деталь оптимальным способом – от столов к турбинам. В 2006 году NASA отправило в космос спутник с антенной, созданной по такому принципу.

Робот производит способность к передвижению на спине, когда его лишают всех ног. В противном случае он развивает электронный цепь на чипе, когда другие элементы оказываются разъединенными.

При этом искусственная эволюция, в отличие от природной, может двигаться благодаря конкретным специфическим целям, а не только потребностью выживания любой ценой. Таким образом, цифровая эволюция, вероятно, будет процессом сотрудничества: люди определят, что именно желательно изменить и для каких целей, а машины – как это сделать.