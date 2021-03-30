По всему миру активно разворачивается технология 5G. Она обеспечивает высокую скорость передачи данных, предоставляя доступ к контенту высочайшего качества. Специалисты технологического института Джорджии нашли ей еще одно применение – беспроводную передачу энергии.

Ученые разработали небольшую антенну, которую затем напечатали на 3D-принтере. Она позволяет преобразовывать полученный сигнал 5G в электрический ток.

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Детали и перспективы

5G-сигнал доступен в нескольких вариантах. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. Наибольшие скорости обеспечивает миллиметровый диапазон (mmWave), который передает несколько гигабит за секунду. Это означает, что он имеет высокий потенциал для получения электрической энергии.

Подобная идея у ученых возникала и раньше. Однако тогда для получения тока использовали достаточно габаритную антенну, которая делала весь замысел непрактичным. Разработка технологического института Джорджии предлагает другой подход. Благодаря использованию компонента под названием "линза Ротмана", имеющего шипастую форму, антенну удалось уменьшить до размеров человеческой ладони, сделать ее плоской и гибкой.

Новая антенна поглощает в 21 раз больше энергии, чем стандартная аналогичного размера. Речь идет всего о 6 микроваттах, которые можно получить на расстоянии 180 метров от передатчика 5G при условии прямой видимости. Это совсем немного, но достаточно для питания датчиков и простых устройств.

Команда считает, что беспроводная передача энергии в сетях 5G имеет большое будущее, если операторы сотовой связи выяснят, как взимать за нее плату.

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