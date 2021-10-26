Ученые предупреждают об опасности таяния вечной мерзлоты

Многолетняя мерзлота – это фактически почва, расположенная сверху на прослойке льда. Вечная мерзлота покрывает около 15% Северного полушария и около 11% Южного полушария. В настоящее время температура на Земле повышается, что представляет угрозу для мерзлоты и может вызвать сопутствующие проблемы для людей и животных.

Ученые из NASA и Европейского космического агентства (ESA) ведут постоянные наблюдения за многолетней мерзлотой, исследуя динамику ее исчезновения. Из-за глобального потепления таяние льда идет неслыханными темпами, что влечет за собой много проблем.

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Динамика таяния льда в регионах с многолетней мерзлотой / Фото ESA-NASA Arctic Methane and Permafrost Challenge

Угроза таяния вечной мерзлоты

Угроз, связанных с таянием льда в регионах с многолетней мерзлотой достаточно. Например, таяние льда приводит к заболачиванию огромных участков суши, исчезновению растений и животных, которые не успевают адаптироваться к новым условиям. Это также приводит к тому, что люди покидают эти территории, ведь регион фактически становится непригодным для размещения из-за критического изменения ландшафта.

Более того, таяние льда высвобождает в среду огромное количество углекислого газа и метана, которые являются парниковыми газами. Это приводит к цепной реакции: глобальное потепление вызывает таяние льда, поэтому высвобождаются парниковые газы, которые только усиливают глобальное потепление, а поэтому темпы таяния вечной мерзлоты ускоряются.

Ученые из NASA и ESA предупреждают о еще одной опасности, которая может быть хуже всех вышеперечисленных:

Неизвестные человечеству вирусы и бактерии могут вырваться на свободу из ледовой ловушки.

Также таяние может привести к увеличению количества уже известных вирусов и бактерий, которые ранее были заморожены. Это приведет к вспышкам болезней.

В среду могут попасть радиоактивные отходы времен Холодной войны.

Во льду может накапливаться радиоактивный осадок, который попадает в сточные воды и воздух во время таяния льда.

Также вечная мерзлота накапливает в себе много других вредных веществ, которые попадали в воздух в течение сотен лет: мышьяк, ртуть, никель и другие элементы.

Ученые особенно обращают внимание на высвобождение вирусов и бактерий. На глубине около 3 метров расположены места, которые не подвергались внешнему воздействию тысячи лет. Например, в Сибири в вечной мерзлоте нашли около 100 различных микроорганизмов, на которые современные антибиотики не имели влияния. Масштабное их высвобождение может привести к вспышкам неизвестных болезней.

Таяние льда приведет к попаданию всех вредных веществ, радиоактивных отходов, вирусов и бактерий в воду, что приведет к распространению их во всем мире.