Как сообщает источник, чернила созданы на основе нанокристаллов титана. Темнеть их заставляет взаимодействие с ультрафиолетом, а исчезать – окисление кислородом.

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Детали изобретения

По словам авторов, новые чернила призваны сократить количество бумажных отходов.

Материал изготовлен из трех нетоксичных компонентов.

Полупроводник TiO 2 темнеет при облучении ультрафиолетом из-за разделения зарядов и восстановления атомов титана.

темнеет при облучении ультрафиолетом из-за разделения зарядов и восстановления атомов титана. Кислород в воздухе повторно окисляет титан, обращая таким образом реакцию вспять.

Увидев в этом перспективу, исследователи решили продолжить потемнение TiO 2 и поддержать изменение цвета.

и поддержать изменение цвета. В качестве легирующего примеси они использовали азот из мочевины, а к нанокристаллам добавили нетоксичное вещество под названием диэтиленгликоль – оно задерживало TiO 2 в потемневшем состоянии.

в потемневшем состоянии. Затем кристаллы нанесли на стекло и бумагу, чтобы они образовывали однородное покрытие, на котором можно было писать с помощью ультрафиолетового излучения.

Теперь все, что было необходимо для создания надписи, это 30 секунд УФ-лучей с длиной волны менее 400 нанометров. Ученые подчеркнули, что для этого не нужен сильный источник света – важен именно необходимый диапазон.

В результате удалось создать высококонтрастный рисунок, который исчезал только при нагревании или окислении.

В ходе экспериментов авторы создавали узоры или печатный текст. Они также производили запись от руки с помощью лазерной ручки. Оба варианта давали высококонтрастный рисунок, который оставался стабильным в течение многих часов. Он исчезал только при нагревании, или медленно выцветал из-за окисления. Команда отмечает, что продлить срок службы печати можно, покрыв поверхность пленки защитным слоем из нетоксичного полимера, что защитит поверхность от кислорода.

В общем, новая технология предусматривает до 50 циклов записи и стирания без потери контраста. Она понадобится в областях, где востребованы многоразовые поверхности или необходимо несколько раз переписывать информацию, например, транспортные билеты, талоны и информационные табло.