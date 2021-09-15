Почему именно кровь, пот и слезы

Когда-то одной из наиболее распространенных смесей для каменной кладки был известковый раствор и свиная кровь, которая регулировала рост кристаллов карбоната кальция. Некоторые историки называют этот рецепт "одним из наиболее важных технологических изобретений в истории архитектуры Китая".

Интересно NASA готовится лететь на Марс: начался набор высокомотивированных лиц для исследования

Почему ученые обратились к древней технологии

С тех пор прошли тысячи лет, и вот ученые задались вопросом: как эффективнее всего строить дома на Марсе или Луне. Загружать трюмы кораблей кирпичом или мешками цемента невероятно дорого, так что нужно строить из местного материала, используя все, что есть под рукой.

Специалисты из Университета Манчестера вспомнили опыт прошлого и решили провести эксперименты с человеческой кровью и отходами в роли связующего материала, и получили интересные результаты.

Исследование показало, что белок сывороточный альбумин можно использовать как связующий материал для получения цементообразной смеси с прочностью на сжатие равной обычному бетону. Изучив рабочий механизм, ученые выяснили, что белки крови сворачиваются, образуя слои, которые удерживают материал.

Также интересно то, что мочевина, составная часть мочи, пота и слез, может повышать прочность на сжатие более чем на 300%. Другими словами, секрет строительного материала, более надежного, чем земной бетон, скрыт в крови, поте и слезах (и моче) человека.

Не пропустите Марсоход Perseverance собрал второй образец марсианского грунта – когда их вернут на Землю

Согласно вычислениям, экипаж из шести астронавтов за два года пребывания на Марсе может произвести более 500 килограммов строительного материала. Использовав его для скрепления мешков с песком или кирпича из местного грунта, каждый космонавт может в два раза увеличить размеры своего жилья, подготовив за время пребывания на планете жилье для вдвое большей группы исследователей.