Ученые предложили простой способ превращения углекислого газа в кислород и углерод.

Загрязнение атмосферы в результате работы двигателей внутреннего сгорания и промышленных установок колоссальное. Но можно ли заставить двигатели вместо углекислого газа выбрасывать в атмосферу чистый кислород? Звучит как фантастика. Но, похоже, ученые смогли это реализовать. Команда из Австралии представила установку для простого и эффективного превращения CO2 в кислород и твердый углерод.

Команда ученых из нескольких университетов Австралии и США под руководством команды из Университета Нового Южного Уэльса нашли способ эффективного превращения углекислого газа в кислород и твердый углерод.

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Как работает предложенный учеными способ

В основе опытной установки объемом в два литра лежат физико-химические явления, связанные с пропусканием углекислого газа через галлий. Это так называемый жидкий металл, который начинает плавиться при температуре, близкой к 30°C.

Кроме галлия в жидкой форме и галлия в виде наночастиц к смеси добавляются серебряные стержни нанометровых размеров. В процессе работы смесь интенсивно перемешивается, что вызывает трибоэлектрохимические реакции, когда вещества в жидком состоянии начинают благодаря силе трения более активно взаимодействовать с поверхностями твердых наполнителей.



Жидкий галлий превращает углекислый газ в кислород и твердый углерод / Фото Tang

В статье в журнале Advanced Materials, в которой изложены важные этапы исследования, ученые сообщили, что компактная установка месяц без изменения характеристик превращала 100 миллилитров CO2 каждую минуту.

На превращение тонны CO2 в чистый кислород и твердый углерод было израсходовано 230 кВт-ч электричества, что стоитЭффективность превращения достигла 92%. Углерод, кстати, образуется в смеси в виде хлопьев и просто всплывает на поверхность, где его очень легко собирать.

Ученые считают, что такими установками можно оборудовать каждый автомобиль из ДВС и каждую электростанцию ​​на ископаемом топливе, и тогда качество воздуха изменится уже через один день. Для коммерциализации технологии немедленно создали компанию, так что остается только ждать от нее новостей.