Команда ученых из нескольких университетов Австралии и США под руководством команды из Университета Нового Южного Уэльса нашли способ эффективного превращения углекислого газа в кислород и твердый углерод.
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Как работает предложенный учеными способ
В основе опытной установки объемом в два литра лежат физико-химические явления, связанные с пропусканием углекислого газа через галлий. Это так называемый жидкий металл, который начинает плавиться при температуре, близкой к 30°C.
Кроме галлия в жидкой форме и галлия в виде наночастиц к смеси добавляются серебряные стержни нанометровых размеров. В процессе работы смесь интенсивно перемешивается, что вызывает трибоэлектрохимические реакции, когда вещества в жидком состоянии начинают благодаря силе трения более активно взаимодействовать с поверхностями твердых наполнителей.
Жидкий галлий превращает углекислый газ в кислород и твердый углерод / Фото Tang
В статье в журнале Advanced Materials, в которой изложены важные этапы исследования, ученые сообщили, что компактная установка месяц без изменения характеристик превращала 100 миллилитров CO2 каждую минуту.
Ученые считают, что такими установками можно оборудовать каждый автомобиль из ДВС и каждую электростанцию на ископаемом топливе, и тогда качество воздуха изменится уже через один день. Для коммерциализации технологии немедленно создали компанию, так что остается только ждать от нее новостей.