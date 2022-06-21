Ученые предлагают закрыть Землю гигантскими пузырями: зачем им это

В Массачусетском технологическом институте запустили проект "Космические пузыри". В его основе лежат технологии солнечной геоинженерии. Он потенциально способен помочь всему человечеству.

Предложенная концепция описывает процессы возведения в космосе разных конструкций, с помощью которых можно управлять энергией нашей звезды. Начать хотят с самого простого – чуть-чуть заслонить Землю от солнечных лучей с помощью гигантского барьера.

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Детали проекта

Конечной целью называют предотвращение глобального потепления на планете. Поскольку политика декарбонизации фактически проваливается, люди так и не смогли договориться в планетарном масштабе о внедрении новых технологий, а рост цен на энергоносители заставил многих вернуться к сжиганию угля, исследователи хотят пойти другим путем.

Они предлагают изготовить и разместить в космосе между Землей и Солнцем скопление пузырей огромного размера.

Сделать их можно из тончайшей пленки, а поскольку внешнего давления в космосе нет, то для надувания таких конструкций требуется совсем немного газа.

Уязвимость для метеоритов компенсируется большим количеством пузырьков и возможностью быстро доставить на орбиту любое их количество для ремонта дыр в барьере.

Пузырьки необязательно делать непрозрачными, достаточно чтобы они задерживали хоть какое-то количество солнечной энергии.

Математическая модель показала, что если отклонить всего 1,9 процента солнечного излучения, это позволит охладить планету и даже обернуть потепление вспять .

. Авторы концепции уточняют, что это не инструмент управления климатом, а временная экстренная мера для устранения текущих проблем.



Компьютерная визуализация проекта "Космические пузыри" / Фото MIT

Это не первая подобная разработка и, вероятно, не последняя. Кроме того, учёные работают над вопросом уменьшения воздействия углекислого газа на атмосферу для ослабления парникового эффекта. Так, в Японии разработали новое соединение, улавливающее двуокись углерода, демонстрируя при этом коэффициент полезного действия 99 процентов. Это также самая быстрая в мире подобная система – как минимум вдвое лучше аналогов. Кроме того, технология пригодна для повторного применения.