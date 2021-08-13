Исследование представили ученые из США и Венгрии. Они уверены: любой живой организм можно описать как распределенную вычислительную систему на основе блокчейна.

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Блокчейн-жизнь

Блокчейн – это децентрализованная база данных, которая состоит из цепочки блоков информации. Каждый из таких блоков содержит частицу предыдущего. Поэтому, чтобы изменить какой-то один блок, необходимо менять все предыдущие. Это очень сложно и дорого даже на небольших цепочках информации. А если учесть, что блокчейн обычно дублируется на тысячах и миллионах компьютеров сети, то такие манипуляции вообще технически невозможны.

Ученые наблюдали за блокчейном, который лежит в основе криптовалюты Ethereum. Они обнаружили, что технология проявляет характерные свойства живых организмов: растет, поддерживает свою целостность, реагирует на окружающую среду, саморегулируется и копирует себя. Непрерывное дублирование блоков на каждом компьютере напоминает дублирование ДНК в клетках живого организма.

Но есть и отличия.

Например, в ДНК содержатся только инструкции, тогда как блоки блокчейна имеют еще и данные.

Блоки также способны лишь добавляться и "нарастать", пока ДНК изменяется и удаляется.

Таким образом, искусственные организмы будут более быстрыми, точными и более защищенными от повреждений, смогут при необходимости создавать что-то вроде органов и не будут стареть.

Это, считают ученые, ставит технологию в более выгодное положение, чем природу.

Авторы уверены, что блокчейн — это идеальная среда для создания искусственного организма, который сможет существовать вечно, динамично управлять своей эволюцией и передавать потомкам приобретенные знания и навыки.