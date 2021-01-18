Наша планета вошла в период, когда она несколько лет будет вращаться чуть быстрее, чем обычно. Поэтому стандарт минуты, которая состоит из 60 секунд, становится неточным. На бытовом уровне разницы нет, но если вы работаете с сверхточным оборудованием или обслуживаете коммуникации с огромной пропускной способностью, лишняя секунда становится огромной проблемой.

В 2012 году ручное добавление всего 1 секунды привело к краху серверов таких сильно загруженных сайтов, как Reddit, Yelp и LinkedIn. Пострадала и ОС Linux с Javascript. Все потому, что на практике до сих пор применяется устаревший принцип, когда программный код для тайминга использует часовой механизм самого компьютера. Ориентация на глобальные серверы времени тоже не выход из-за высокого пинга и колоссального объема современного трафика. Об этом пишет издание The New York Post.

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Что известно

Когда скорость передачи в компьютерных сетях измерялась килобайтами, проблемы не было. Но сегодня за ту же секунду через оптоволокно передаются десятки гигабайт информации. Если просто добавить или отнять секунду, это может привести к потере множества важных данных и создать серьезный риск рассинхронизации систем.

То же самое касается научной деятельности – даже если менять время строго по графику перед началом работ, это приведет к накоплению погрешности в измерениях.

Проблема в том, что выхода на данный момент нет. Во-первых, Земля так и будет постоянно замедляться и ускоряться. Ученые только начали открывать факторы, по которым это происходит. Составить прогноз хотя бы на десяток лет вперед сейчас невозможно. Во-вторых, специалисты спорят о том, как на практике реализовать коррекцию каждый день всего на несколько микросекунд и создать новый общий стандарт времени.

Первая конференция по обсуждению данной проблемы назначена на 2023 год.