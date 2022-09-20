Подводные леса размером с целые страны могут спасти человечество: ученые предлагают новую идею

Ученые Австралии исследовали подводные леса, состоящие из водорослей, по всей планете. Они не только выяснили их общую площадь, но и предложили несколько идей, которые помогут всему человечеству.

По предварительным расчетам площадь подводных насаждений составляет от 6 до 7,2 миллиона квадратных километров – это больше, чем все леса Амазонки, и вдвое превышает территорию Индии. Однако это не точные данные. Дело в том, что информацию еще предстоит собрать вручную, ведь спутники не могут вести наблюдение под водой.

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Детали исследования

В морском лесу невероятное разнообразие флоры и фауны. Здесь есть гигантские водоросли, простирающиеся на десятки метров вверх, дрейфующие растения, стелющиеся по дну и другое. Вокруг них бурлит животная жизнь – все это потенциально съедобно.

Ученые подсчитали, чтои значительно быстрее растут. Плюс множество морепродуктов в качестве бонуса. Морские леса могут помочь преодолеть проблему мирового голода.

Еще одна польза от водорослей состоит в том, что они, как и все растения, используют фотосинтез и поглощают все больше углекислого газа по мере роста. Поэтому, даже если люди вырубят все леса на суше, подводные заросли возьмут на себя хотя бы часть их работы.



На этой карте показаны наиболее продуктивные подводные леса в мире, в том числе Большой африканский морской лес и Большой Южный риф вокруг южных берегов Австралии / Фото The Conversation

Проблема в том, что леса из водорослей расположены в океанах неравномерно и география их размещения постоянно изменяется. Сейчас наблюдается вымирание водорослей в теплых морях, но в то же время ускоряется их рост в умеренных широтах по мере того, как море теплеет и освобождается ото льда.

Если люди начнут специально выращивать водоросли, распространять их ареалы обитания, это потенциально увеличит их способности к поглощению углекислого газа и снизит температуру воды, что позволит им вернуться в те области моря и океана, откуда они исчезли.