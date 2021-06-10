Ученые опросили 911 американцев. Респонденты относились к трем категориям: молодые люди 18-28 лет, пожилые, средний возраст которых 72 года, и старые (со средним возрастом 88 лет).
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Результаты исследования
Выяснилось, что лишь треть американцев хотели бы стать бессмертными.
- 33 процента респондентов сказали, что приняли бы таблетку для бессмертия.
- 42 процента отклонили бы предложение.
- 25 процентов не были уверены в своем выборе.
Среди молодых людей хотели бы жить вечно 34 процента опрошенных, у пожилых это количество составило 32 процента, а вот в группе старых людей избежать смерти хотели бы лишь 24 процента респондентов.
При этом среди мужчин оказалось больше желающих никогда не умирать, чем среди женщин.
Также исследователи спросили, в каком возрасте люди хотели бы остановить старение. Группа молодых людей назвала возраст 23 года, тогда как пожилые и люди преклонного возраста предпочли бы остаться 42-летними.