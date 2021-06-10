Ученые опросили 911 американцев. Респонденты относились к трем категориям: молодые люди 18-28 лет, пожилые, средний возраст которых 72 года, и старые (со средним возрастом 88 лет).

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Результаты исследования

Выяснилось, что лишь треть американцев хотели бы стать бессмертными.

33 процента респондентов сказали, что приняли бы таблетку для бессмертия.

42 процента отклонили бы предложение.

25 процентов не были уверены в своем выборе.

Среди молодых людей хотели бы жить вечно 34 процента опрошенных, у пожилых это количество составило 32 процента, а вот в группе старых людей избежать смерти хотели бы лишь 24 процента респондентов.

При этом среди мужчин оказалось больше желающих никогда не умирать, чем среди женщин.

Также исследователи спросили, в каком возрасте люди хотели бы остановить старение. Группа молодых людей назвала возраст 23 года, тогда как пожилые и люди преклонного возраста предпочли бы остаться 42-летними.