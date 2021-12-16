Ученые поняли, почему Венера и Земля так отличаются

Человечество давно пытается узнать, одни ли мы во Вселенной. Но для этого необходимо понять, какие уникальные условия на Земле способствовали появлению жизни. А для сравнения характеристик прекрасно подходит Венера.

Венеру называют "сестрой Земли" из-за похожего размера, массы и, соответственно, гравитации. Также "утренняя заря" имеет очень близкую к земной среднюю плотность. Но если взглянуть подробнее, то разница между двумя космическими телами колоссальная: температуры отличаются на сотни градусов, атмосферное давление на Венере огромное, магнитного поля "утренняя заря" не имеет, а тектоника плит, вероятно, практически отсутствует.

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Фотография Венеры, сделанная зондом NASA Parker Solar Probe / Фото NASA

Почему Венера отличается от Земли

Чтобы понять, почему Венера категорически не пригодна для существования понятной нам жизни, ученые "погрузились" в прошлое Солнечной системы. В соответствии с доминирующей сегодня теорией формирования Солнечной системы, Моделью Ниццы, около 4,1 – 3,8 миллиарда лет назад произошла так называемое Поздняя тяжелая бомбардировка.

Тогда сотни тысяч метеороидов, астероидов и планетезималей разного размера столкнулись с планетами внутренней Солнечной системы: Меркурием, Венерой, Землей и Марсом. Показания катастрофичности тех событий можно частично увидеть, взглянув на Луну. Именно это, как считают ученые, стало причиной того, что Венера потеряла возможность породить жизнь.

Последствия Поздней тяжелой бомбардировки для Венеры

Казалось бы, Земля пострадала от интенсивного "камнепада", но условия на "нашей" планете благоприятны для нас. Почему же Венере досталось больше?

Ученые объединили доступные данные и построили модели бомбардировки. Тут и оказалось, что "утренняя заря" страдала от ударов астероидов больше, чем Земля. Дело в том, что средняя скорость объектов, которые врезались в "сестру Земли", намного выше, чем у тех, которые столкнулись с "нашей" планетой. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграла близость к Солнцу, так как чем ближе объект расположен к телу, вокруг которого вращается, тем выше его скорость движения. Поэтому объекты, вращаясь вокруг нашего светила и врезаясь в Землю или Венеру, разгонялись до большей скорости, достигая последней. Также не последнюю роль имеет угол столкновения и другие факторы.

Высокоскоростные удары астероидов вызывали выбросы огромного количества газов, что привело к образованию чрезвычайно плотной атмосферы. Сегодня следствием тех ударов стал глобальный парниковый эффект. Из-за этого температура возле поверхности Венеры составляет около 460 градусов по Цельсию.

Эти же катастрофические столкновения, как показало компьютерное моделирование, могли привести к расплавлению мантии планеты в большей степени, чем на Земле. Это, вероятно, стало причиной отсутствия тектоники и не дало сформироваться тектоническим плитам на Венере. Также не следует забывать, что ось "сестры Земли" смещена и Венера фактически очень медленно вращается в другую сторону по сравнению с другими планетами, если смотреть с северного полюса эклиптики. Вполне возможно, что именно это не позволило сформироваться магнитному полю.