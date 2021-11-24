Ученые поняли, что вызвало катастрофическое похолодание миллионы лет назад

Не является секретом то, что на Земле периодически случались катастрофические вымирания, когда с лица планеты исчезали сотни и тысячи видов живых организмов. Мы не всегда понимаем причины вымираний и иногда они все же становятся известным. Например, это может быть глобальное похолодание. Но что тогда вызывает его? Ученые, кажется, поняли причину.

Около 39,9 миллиона лет назад произошло так называемое эоцен-олигоценовое вымирание. Оно было не таким массовым, как предыдущее Меловое вымирание. Эоцен-олигоценовое вымирание совпадает во времени с глобальным похолоданием и началом образования ледниковых щитов в Антарктиде. Ученые узнали, что причиной этих событий стал тектонический сдвиг.

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Схематическое изображение экваториального течения в начале эоцена, которое поддерживало стабильный температурный режим на земле / Фото Wikimedia

Глобальное похолодание в эоцене

На схематическом изображении можно заметить, что Землю опоясывало огромное экваториальное течение, которое обеспечивало стабильный температурный режим на планете. Антарктида еще 50 миллионов лет назад не имела ледового щита и была соединена с Южной Америкой перешейком.

Ростки глобального похолодания обнаружились еще 45 миллионов лет назад. Но именно 34 миллиона лет назад, перед эоцен-олигоценовым вымиранием, произошел пик похолодания и Антарктида начала резко наращивать "ледовые мощности".

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Оказалось, что виной всему являются тектонические оползни, которые разъединили Антарктиду и Южную Америку. Австралия также удалилась еще дальше. Таким образом для воды открылись новые пути циркуляции, что и "сломало" эффективную систему теплообмена. Реорганизация океанских течений вызвала образование Антарктического циркумполярного течения, что климатически частично отделило Антарктиду от другого мира. Это в свою очередь вызвало падение температуры и наращивание ледникового покрова, ведь теплый воздух вместе с океаническими течениями теперь не достигал южного континента.

Моделирование океана с высокой точностью показывает, что лишь углубление морских путей Южного океана всего лишь на несколько сотен метров привело к резкому похолоданию поверхностных вод Антарктики. Вместе со снижением концентрации углекислого газа в атмосфере это тектоническое событие сыграло решающую роль в обледенении Антарктиды и в переходе Земли к "ледниковому миру", что, вероятно, стало одной из главных причин эоцен-олигоценового вымирания.