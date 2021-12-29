Получить ДНК давно умершего человека – задача довольно нетривиальная. Дело в том, что оно может банально не сохраниться, или же получение его может быть затруднено. Например, некоторые коренные народы могут считать неэтичным получение образцов из зубов мумифицированного человека. Но ученые научились обходить такие преграды благодаря вшам.

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Человеческий волос и яйцо вши, прикрепленное специальным цементом / фото Phys

Подробнее о ДНК древней мумии

Ученые исследовали мумии, которые были обнаружены на территории Аргентины, Южной Америка. Их возраст колеблется от 1 500 до 2 000 лет. Чтобы получить ДНК давно умерших людей, ученые воспользовались неслыханным методом – взяли забор так называемого "цемента", которым вши прикрепляют свои яйца к волосам "хозяина".

Ученые обнаружили, что такой "цемент" содержит концентрацию ДНК человека, на котором насекомое паразитировала, что сравнимо с концентрацией ДНК в зубах этой мумии. Более того, в "цементе" ДНК вдвое больше, чем в костях и вчетверо больше, чем в крови, которую можно обнаружить в теле самих вшей.

Это интересно! Что интересно, исследуя вшей, ученые могут больше сказать о человеке, на котором насекомые паразитировали. Например, можно многое узнать о здоровье индивидуума, образе и условиях его жизни.

Сам же "цемент", полученный из волос аргентинских мумий, позволил многое узнать о покойниках:

Пол.

Генетическая связь между мумифицированными людьми и людьми в Амазонии.

Исследовать миграции людей в доколумбийской Америке.

Наиболее раннее свидетельство наличия у людей полиомавируса клеток Меркеля, который может вызвать рак кожи. Сам вирус был открыт в 2008 году, но люди были его носителями, заражаясь от вшей, тысячи лет назад.

Также, исследуя вшей, их яйца и "цемент", ученые могут больше узнать о том, как люди умирали. Распределение яиц и самих насекомых на волосах позволяет предположить, что люди перед смертью находились в условиях очень низких температур, что и могло повлечь смерть.