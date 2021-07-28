Два года назад астрономы, работающие на массиве радиотелескопов ALMA, получили первые снимки околопланетного диска далекой экзопланеты PDS 70c. Это молодой, еще не полностью сформированный газовый гигант, расположенный на расстоянии около 370 световых лет.

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Недавно с помощью ALMA удалось получить более детальные изображения его диска – газа, пыли и обломков, скопившихся на орбите вокруг молодой планеты.

В нашей работе представлено четкое выявление диска, в котором может происходить образование спутников. Изображение ALMA полученные с большим разрешением. Мы можем ясно определить, что диск связан с планетой, и впервые оценить его размеры,

– говорит Мириам Бенисти, одна из авторов работы.

По ее словам, прошлые наблюдения не позволяли однозначно отделить диск от окружающего фона.

Экзопланета находится вблизи молодой переменной звезды PDS 70 в созвездии Центавра. Две экзопланеты в этой системе открыли в 2018 и 2019 годах, они также чрезвычайно молоды и относятся к классу газовых гигантов, похожих с нашими Сатурном и Юпитером.

Что обнаружили ученые в ходе исследования экзопланеты

Новые данные ALMA показали, что околопланетный диск PDS 70c тянется на расстояние до 1,2 астрономической единицы (среднее расстояние от Земли до Солнца) и содержит достаточно вещества для формирования трех спутников размерами нашей Луны.

Также ученым удалось рассмотреть соседнюю планету PDS 70b – в отличие от PDS 70с, у нее никакого диска не обнаружили. Скорее всего, большая часть вещества с орбиты PDS 70b была перетянута большей соседкой.

Слева – система PDS 70; справа – увеличенный фрагмент: планета PDS 70с и ее околопланетный диск / Фото ALMA (ESO / NAOJ / NRAO)

Почему это важное открытие и что оно дает

Динамика обмена веществом между молодой планетой и околопланетным диском во многом определяет ее дальнейшую эволюцию и появление спутников. Поэтому такие наблюдения исключительно важны для понимания процессов формирования планет и спутников, и ученые продолжат исследование системы PDS 70.