Для исследования ученые выбрали три метеорита, которые упали на Землю в разных местах и в разное время. Их положили в специальную печь, где постепенно разогревали до температуры, при которой из минералов начали образовываться газы.

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Метеорит Мигии / Фото Wikipedia

Все три подопытных камня – углеродные хондриты класса СМ. Это один из самых распространенных типов метеоритов, которые падают на Землю. Они состоят из материала, который сформировал Солнце, Землю и другие тела Солнечной системы.

Поскольку хондриты тугоплавкие, у них хранятся одни из самых примитивных компонентов, из которых формировалась наша звездная система. Разогрев их, мы высвободим эти компоненты, что позволит их исследовать.



Метеорит Агуас Зарказ / Фото Lunar and Planetary Institute

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Чего достигли ученые

Разделяя с помощью масс-спектрометра изотопы и молекулы, ученые фактически имитировали процесс формирования атмосферы планеты на раннем этапе. Эксперимент показал, что во время процесса "запекания" больше всего выделяется водяного пара.

"Использование метеоритов из нашей солнечной системы для понимания экзопланет вокруг других звезд кажется произвольным, однако исследования показывают, что этот вид материала довольно распространен вокруг других звезд", – сказала Мэгги Томпсон, соавтор исследования, аспирант астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз.

Что нужно знать о метеоритах