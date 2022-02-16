Ученые подтвердили странную закономерность в вымирании гипарионов

Немецкие ученые изучили в северной Африке гипарионов. Это были трехпалые коневидные животные, которых было не менее 50 видов. Самое интересное, что в их вымирании обнаружили закономерность "север – юг".

Гипарионы извне напоминали современных лошадей, но были и отличия. К примеру, отличалась морфология зубного ряда. А еще эти вымершие животные имели два рудиментарных пальца в дополнение к копытам. Проще говоря, они были примитивнее современных лошадей, но сотни тысяч лет назад были широко распространены в мире.

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Зубы гипариона, найденные в северной Африке / Фото Phys

Закономерность в вымирании гипарионов

Вымирание гипарионов не было моментальным и сильно растянулось во времени:

На территории Европы животные вымерли до 2,5 миллионов лет назад.

На территории Китая – 1 миллион лет назад.

На территориях Африки, расположенных к югу от Сахары, гипарионы исчезли 600 – 400 тысяч лет назад.

Как можно заметить, животные вымирали с градиентом на север – юг. Эту необычную закономерность подметил еще в XVIII веке французский естествоиспытатель Жорж-Луи Леклерк де Бюффон, описав это в работе Histoire Naturelle.

Палеонтологические исследования на территории северной Африки позволили выявить остатки гипарионов. Датировав их, оказалось, что жили они около 1,7 миллиона лет назад. Поэтому, считают немецкие ученые, это подтверждает закономерность вымирания "север – юг". Вероятной причиной вымирания считается снижение глобальных температур, которое началось в миоцене.