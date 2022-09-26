Создатель насекомых-киборгов обещает, что они не захватят мир и будут использованы только для добра

Группа ученых создала насекомых-киборгов с электроникой, подключенной к нервной системе, позволяющей дистанционно управлять ими. Звучит знакомо? Подобное было в одном из эпизодов "Черного зеркала" и закончилось очень плохо.

Исследователи установили питающиеся от солнечных батарей модули беспроводного управления на спинах мадагаскарских тараканов. Стимулируя сенсорные нервы, учёные смогли указать им, куда идти. Технология находится на ранних этапах своего развития. Ее также можно применить к жукам и цикадам.

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Тараканы-киборги

СМИ уже говорят об "армии дистанционно управляемых насекомых-киборгов, которые могут проникать в труднодоступные места", но при этом предостерегают, что ученым нужно осторожно развивать технологию, ведь "никто не хочет рисковать восстанием тараканов-киборгов".

Исследователь Кенджиро Фукуда из Лаборатории тонкопленочных устройств научно-исследовательского института Riken объяснил варианты использования, о которых он и его команда мечтают о своей технологии.

В частности, Фукуда и другие представляют, что тараканы-киборги помогают в поисково-спасательных миссиях во время стихийных бедствий.

Маленькие насекомые могут поместиться в местах, для которых люди слишком велики. Кроме того, их выносливость также будет лучше.

Также они пригодятся и для мониторинга окружающей среды.

Безусловно, существует много способов, с помощью которых человеческий разум может использовать практически любую технологию для зла, однако как минимум радует то, что намерения у ученых исключительно благие, а изобретение еще далеко до идеала.