Во время исследования двое парализованных мужчин в возрасте 35 и 63 лет, которые ранее перенесли травмы спинного мозга, использовали систему BrainGate с беспроводным передатчиком, чтобы выбрать объект и ввести текст на обычном планшетном компьютере.

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Как это работает

Система, описанная в журнале IEEE Transactions on Biomedical Engineering, работает с использованием небольшого передатчика, вес которого немного превышает 40 граммов. Крепится он на голове. Блок с передатчиком подключается к электродной матрице, имплантированной в моторную кору головного мозга через порт, который применяется в аналогичных проводных системах.

Ученые утверждают, что им удалось достичь такой же точности и скорости передачи данных, что и при использовании оборудования с проводами. Сообщается, что технология BrainGate способна автономно функционировать до 24 часов, что позволяет использовать интерфейс мозг – компьютер даже во время сна, и человеку больше не нужно быть привязанным к стационарному оборудованию. Таким образом можно собрать больше данных для изучения.

Исследователи уверены, что благодаря новому интерфейсу смогут наблюдать за мозговой активностью людей в течение длительного периода, что раньше было почти невозможно. В перспективе это поможет разработать методы декодирования, что позволит существенно расширить возможности для людей с параличом.