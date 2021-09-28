Ученые открыли новый вид орла, который жил 25 миллионов лет назад

Открытие новых видов крупных летучих птиц – это всегда интересное дело. Дело в том, что крупных небесных хищников никогда не было много, поэтому их кости удивительно редки. Да и вообще, птичьи кости плохо сохраняются. Поэтому новое открытие в Австралии интересное как и благодаря редкости находки, так и благодаря тому, что открытый орел был на верхушке пищевой цепи в свое время.

Палеонтологи нашли кости на территории штата Южная Австралия. Проведя исследования, ученые пришли к выводу, что птица жила 25 миллионов лет назад и была своеобразным мегахищником в свое время. Птица получила название Archaehierax sylvestris. Она несколько уступает размерами современному клинохвостому орлу Aquila audax, который живет на территории континента.

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Сравнение размеров: слева – Archaehierax sylvestris; справа – клинохвостый орел Aquila audax / Фото Phys.org

Что известно о давнем орле Archaehierax sylvestris

Кости обнаружили на берегу высохшего озера. Сегодня на том месте пустыня, но когда-то возле озера существовал влажный лес. На озере водились фламинго и бакланы.

Исследовав остатки орла, ученые поняли, что крылья птицы были достаточно короткими. Лапы же наоборот, были длинными. Такие пропорции тела позволяли хищнику ловко летать между деревьями.

Archaehierax sylvestris, вероятно, не мог летать быстро, что должно было отразиться на тактике охоты. Вероятнее всего, охотился он из засад. Жертвами хищника были коалы, опоссумы и другие тогдашние звери, жившие на территории южной Австралии. Размер ступни Archaehierax sylvestris достигал 15 сантиметров, что позволяло ему легко хватать этих зверей.

В то же время с этим, говорят ученые, ноги были недостаточно сильными, чтобы извлечь рыбу из озера, как это делают современные орланы.

Поскольку размеры крупнейших тогдашних хищников не превышали размеры кота или маленького пса, Archaehierax был мегахищником и мог никого не бояться.

Обнаруженный орел не принадлежит ни к одному современному роду. Вероятно, он является представителем "глухой" и уникальной эволюционной ветви орлов.