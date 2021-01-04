Количество углекислого газа в атмосфере увеличивается с каждым годом, что считается одной из причин глобального потепления. Недавно американские ученые создали технологию, способную превратить СО2 в реактивное топливо.

Пассажирские и транспортные самолеты выбрасывают гигантское количество углекислого газа. По словам исследователей из Оксфордского университета, проблему можно не только решить, но и начать использовать СО2 как реактивное топлива, сообщает Washington Post.

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Как это будет работать

Речь идет о превращении традиционных двигателей в экологически чистые, что позволит уменьшить общие выбросы в окружающую среду.

Метод основан на процессе органического сжигания. Для этого нагревают смесь с лимонной кислоты, водорода и железо-марганцево-калиевого катализатора, и превращает СО2 в экологическое топливо для реактивных самолетов. Исследователи уточняют, что технология крайне дешевая и окажется гораздо выгоднее, чем методики извлечения топлива из водорода и воды.

Работа над технологией

Сейчас перед инженерами стоит множество задач. В первую очередь нужно научиться масштабировать производственный процесс, ведь пока в лабораторных условиях удалось получить всего несколько граммов топлива. Однако технология кажется перспективной и может найти широкое применение не только в авиации, став отличной заменой электродвигателям.